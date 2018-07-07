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Кербер вышла в четвертый круг Уимблдона, где сыграет с Бенчич
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Кербер вышла в четвертый круг Уимблдона, где сыграет с Бенчич 

Советский спорт 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
В третьей круге Анжелик Кербер переиграла японку Наоми Осаку в двух партиях — 6:2, 6:4.
За выход в четвертьфинал Кербер поспорит с теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич, которая ранее одолела испанку Карлу Суарес-Наварро (6:1, 7:6).
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