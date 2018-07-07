Кербер вышла в четвертый круг Уимблдона, где сыграет с Бенчич

В третьей круге Анжелик Кербер переиграла японку Наоми Осаку в двух партиях — 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал Кербер поспорит с теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич, которая ранее одолела испанку Карлу Суарес-Наварро (6:1, 7:6).