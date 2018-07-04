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Мария Шарапова: Дьяченко хотела победить и сделала это
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Мария Шарапова: Дьяченко хотела победить и сделала это 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Шарапова в трех сетах проиграла Дьяченко на старте Уимблдона
Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдонского турнира. 31-летняя россиянка проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.
«Виталия выполняла удары свободно, она играла невероятно агрессивно. Я же слишком много оборонялась, хотя должна была действовать иначе. Виталия хотела победить и сделала это.
У меня было несколько шансов в этом матче. Несмотря на то что я не продемонстрировала свой лучший теннис, я открыла несколько дверей и была в паре очков от победы. Я старалась играть так же в третьей партии. Иногда ты оказываешься в выигрышном положении, но в итоге не побеждаешь. Сегодня было именно так.
Если я оказываюсь в сложном положении, когда не демонстрирую свой лучший теннис, то всё равно способна изменить ситуацию. В первом круге «Ролан Гаррос» я уступала 0:3, но нашла свой шанс и пробилась дальше. Позднее я провела великолепный матч с Каролиной Плишковой.
Все эти формулы можно проработать. Но в конце концов, если я просыпаюсь и готова выходить на корт, готова работать, это говорит само за себя. Это самое важное для меня», — приводит слова Дьяченко официальный сайт Уимблдона.
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