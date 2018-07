Мария Шарапова вылетела в первом же круге Уимблдона

Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение в стартовом матче женского одиночного разряда

Уимблдонского теннисного турнира, третьего в сезоне соревнования серии Большого шлема.

22-я ракетка мира в напряженной борьбе уступила путевку в следующий раунд соревнований в Лондоне своей соотечественнице Виталии Дьяченко , занимающей 132-е место мирового рейтинга, и выбыла из дальнейшей борьбы.

Встреча длилась 3 часа 7 минут и завершилась поражением 31-летней Шараповой со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.

"Дьяченко действовала крайне агрессивно, а слишком много оборонялась. Она вышла на корт, чтобы победить, и ей это удалось. Мне кажется, с годами мне стало сложнее переходить с грунта на траву — нужно много готовиться, преодолевать некоторый дискомфорт. Но я продолжаю учиться на своих ошибках, посмотрю запись, чтобы понять, что делала неправильно. Это неприятно, но полезно", — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

A day of shocks continues… Qualifier @VDiatchenko has a day to remember at #Wimbledon by beating Maria Sharapova 6-7 (3), 7-6 (3), 6-4 pic.twitter.com/TKUc5zvtcl

— Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2018 г.

Во втором раунде Уимблдона 27-летняя Дьяченко сыграет с американкой Софией Кенин.

Напомним, что резкий взлет теннисной карьеры Марии Шараповой произошел именно после победы на Уимблдоне в 2004 году. В текущем сезоне ее лучшим результатом является выход в полуфинал на соревнованиях в Шэньчжэне и Риме.