Серб Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне.
Во втором круге сербский теннисист за полтора часа переиграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:1, 6:2, 6:3.
Занимающий 21-е место в рейтинге АТР Джокович 15 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, сделал 6 брейков и не проиграл ни гейма на своей подаче.
Орасио совершил 7 эйсов при 5 двойных и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.
Следующим соперником Джоковича станет победитель встречи Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Брэдли Клан (США) (Q).