Джокович — в третьем круге Уимблдона

Серб Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне.

Во втором круге сербский теннисист за полтора часа переиграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:1, 6:2, 6:3.

Занимающий 21-е место в рейтинге АТР Джокович 15 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, сделал 6 брейков и не проиграл ни гейма на своей подаче.

Орасио совершил 7 эйсов при 5 двойных и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.