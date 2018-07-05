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Джокович — в третьем круге Уимблдона
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Джокович — в третьем круге Уимблдона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Серб Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне.
Во втором круге сербский теннисист за полтора часа переиграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:1, 6:2, 6:3.
Занимающий 21-е место в рейтинге АТР Джокович 15 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, сделал 6 брейков и не проиграл ни гейма на своей подаче.
Орасио совершил 7 эйсов при 5 двойных и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.
Следующим соперником Джоковича станет победитель встречи Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Брэдли Клан (США) (Q).
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