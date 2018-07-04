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Шарапова: Дьяченко играла невероятно агрессивно
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Шарапова: Дьяченко играла невероятно агрессивно 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона от своей соотечественницы Виталии Дьяченко со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.
«Виталия выполняла удары свободно, она играла невероятно агрессивно. Я же слишком много оборонялась, хотя должна была действовать иначе. Виталия хотела победить и сделала это.
У меня было несколько шансов в этом матче. Несмотря на то что я не продемонстрировала свой лучший теннис, я открыла несколько дверей и была в паре очков от победы. Я старалась играть так же в третьей партии. Иногда ты оказываешься в выигрышном положении, но в итоге не побеждаешь. Сегодня было именно так.
Все эти формулы можно проработать. Но в конце концов, если я просыпаюсь и готова выходить на корт, готова работать, это говорит само за себя. Это самое важное для меня», — цитирует Шарапову «Чемпионат».
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