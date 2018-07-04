Шарапова: Дьяченко играла невероятно агрессивно

«Виталия выполняла удары свободно, она играла невероятно агрессивно. Я же слишком много оборонялась, хотя должна была действовать иначе. Виталия хотела победить и сделала это.

У меня было несколько шансов в этом матче. Несмотря на то что я не продемонстрировала свой лучший теннис, я открыла несколько дверей и была в паре очков от победы. Я старалась играть так же в третьей партии. Иногда ты оказываешься в выигрышном положении, но в итоге не побеждаешь. Сегодня было именно так.

Все эти формулы можно проработать. Но в конце концов, если я просыпаюсь и готова выходить на корт, готова работать, это говорит само за себя. Это самое важное для меня», — цитирует Шарапову «Чемпионат».