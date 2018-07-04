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Звонарева, Потапова и Лоттнер получат wild card на Moscow River Cup
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Звонарева, Потапова и Лоттнер получат wild card на Moscow River Cup 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Wild card на турнире WTA Moscow River Cup в Москве получат россиянки Вера Звонарева и Анастасия Потапова, а также немка Антония Лоттнер, сообщает официальный Инстаграм соревнований.
Турнир пройдет с 22 по 29 июля. Призовой фонд — 750 000 долларов.
Alexander Ostrovsky @ostrovsky_alexander the tournament director of «MOSCOW RIVER CUP presented by INGRAD» together with the Russian Tennis Federation @rustennis has announced the list of players who will receive a Wild Card into the tournament. • The Main Draw Wild Cards went to the young German tennis player Antonia Lottner @antonialottner, former #2 in the world Vera Zvonareva @vera.zvonareva and a young Russian, Junior Wimbledon Champion Anastasia Potapova @anapotapovaa. ________________________________________________________ Вчера директор международного женского теннисного турнира «MOSCOW RIVER CUP при поддержке INGRAD» Александр Островский совместно с Федерацией Тенниса России объявили список теннисисток, которые получат особые приглаглашения на участие в соревнованиях. • Обладательницами карт в основную сетку стали: немецкая теннисистка Антония Лоттнер, бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева и еще одна наша соотечественница, победительница юниорского Уимблдона-2016 Анастасия Потапова. • #tennis #summer #moscow #sport
Публикация от Moscow River Cup (@moscowrivercup) 4 Июл 2018 в 12:32 PDT
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