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Текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Азаренко на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Азаренко на Уимблдоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
4 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют чешка Каролина Плишкова (7) и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 28-летняя уроженка Минска — 3-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Азаренко на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с британкой Кэйти Суон (WC), либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29).
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