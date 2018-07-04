Чакветадзе: Поражение от Дьяченко может надломить Шарапову

«Не могу сказать, что Шарапова сыграла очень плохо, если говорить об качестве игры. Она просто не довела дело до конца во второй партии. Дьяченко было нечего терять. При счёте 2:5 Вика включилась и отыграла космический третий сет, когда её отпустило психологически. Дьяченко действовала агрессивнее Шараповой, у неё получались выдающиеся удары. Вита, как и Мугуруса ранее, сильнее Маши била по мячу и быстрее передвигалась. Можно сказать, что в концовке не Шарапова проиграла, а Дьяченко выиграла.

Это поражение может надломить Шарапову. Психологически Маше очень сложно возвращаться и тренироваться. Она уже столько лет делает одно и то же, варится в этом. Был проблеск на грунте, но это не то: мы же понимаем, что она ставит перед собой самые высокие цели. Для характера Маши важно, чтобы результаты соответствовали ее усилиям. Сейчас самоотдача у Шараповой высокая, а результатов нет. Как бы ей не надоело это», — цитирует Чакветадзе «Чемпионат».