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Чакветадзе: Поражение от Дьяченко может надломить Шарапову
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Чакветадзе: Поражение от Дьяченко может надломить Шарапову 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала сенсационное поражение Марии Шараповой на старте Уимблдона от соотечественницы Виталии Дьяченко (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6).
«Не могу сказать, что Шарапова сыграла очень плохо, если говорить об качестве игры. Она просто не довела дело до конца во второй партии. Дьяченко было нечего терять. При счёте 2:5 Вика включилась и отыграла космический третий сет, когда её отпустило психологически. Дьяченко действовала агрессивнее Шараповой, у неё получались выдающиеся удары. Вита, как и Мугуруса ранее, сильнее Маши била по мячу и быстрее передвигалась. Можно сказать, что в концовке не Шарапова проиграла, а Дьяченко выиграла.
Это поражение может надломить Шарапову. Психологически Маше очень сложно возвращаться и тренироваться. Она уже столько лет делает одно и то же, варится в этом. Был проблеск на грунте, но это не то: мы же понимаем, что она ставит перед собой самые высокие цели. Для характера Маши важно, чтобы результаты соответствовали ее усилиям. Сейчас самоотдача у Шараповой высокая, а результатов нет. Как бы ей не надоело это», — цитирует Чакветадзе «Чемпионат».
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