Ещё
Букмекеры назвали сборную, которая победит на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры назвали сборную, которая победит на ЧМ-2018 

Vprognoze.ru 7 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Букмекеры назвали основного претендента на победу на ЧМ-2018. Так, после четвертьфинальных матчей турнира букмекеры пересмотрели котировки на фаворита. Основным претендентом на победу считается сборная Франции, на что предлагается коэффициент 2.99. В четвертьфинале ЧМ-2018 французы забили два безответных мяча в ворота Уругвая. На втором месте в списке фаворитов турнира находится сборная Англии. Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 3.5. В четвертьфинале мундиаля-2018 сборная Англии обыграла Швецию со счетом 2:0. Шансы сборной Бельгии выиграть чемпионата мира оценивают коэффициентом 3.74. В четвертьфинале турнира бельгийцы выбили главного претендента на победу сборную Бразилии, обыграв их со счетом 2:1. Меньше всего шансов на победу на ЧМ-2018 по версии букмекеров у сборной Хорватии. На их триумф выставили коэффициент 5.5. В четвертьфинале чемпионата мира национальная команда Хорватии в серии пенальти обыграла Россию. В полуфинале ЧМ-2018 сборная Франции встретится с Бельгией, а Хорватия сразится с Англией
Vprognoze.ru: последние новости
Екатерина Макарова обыграла вторую ракетку мира во втором круге Уимблдона-2018 Шарапова прокомментировала свое сенсационное поражение на старте Уимблдона-2018 Шарапова сенсационно проиграла Дьяченко в первом круге Уимблдона-2018
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ257
Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ3
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине580
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым
Под Краснодаром убили российского футболиста1
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение