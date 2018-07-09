Букмекеры назвали сборную, которая победит на ЧМ-2018

Букмекеры назвали основного претендента на победу на ЧМ-2018. Так, после четвертьфинальных матчей турнира букмекеры пересмотрели котировки на фаворита. Основным претендентом на победу считается сборная Франции, на что предлагается коэффициент 2.99. В четвертьфинале ЧМ-2018 французы забили два безответных мяча в ворота Уругвая. На втором месте в списке фаворитов турнира находится сборная Англии. Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 3.5. В четвертьфинале мундиаля-2018 сборная Англии обыграла Швецию со счетом 2:0. Шансы сборной Бельгии выиграть чемпионата мира оценивают коэффициентом 3.74. В четвертьфинале турнира бельгийцы выбили главного претендента на победу сборную Бразилии, обыграв их со счетом 2:1. Меньше всего шансов на победу на ЧМ-2018 по версии букмекеров у сборной Хорватии. На их триумф выставили коэффициент 5.5. В четвертьфинале чемпионата мира национальная команда Хорватии в серии пенальти обыграла Россию. В полуфинале ЧМ-2018 сборная Франции встретится с Бельгией, а Хорватия сразится с Англией