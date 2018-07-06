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Юго Ллорис: «Франция не будет фаворитом полуфинала в любом случае»
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Юго Ллорис: «Франция не будет фаворитом полуфинала в любом случае» 

Спорт-Экспресс 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вратарь сборной Франции Юго Ллорис после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 с Уругваем (2:0) выразил мнение, что его команду нельзя считать главным претендентом на победу на турнире, передает из Нижнего Новгорода спецкор «СЭ» Артем АГАПОВ. Следующий соперник французов определяется в матче Бразилии и Бельгии в Казани.
— Мы победили, мы в полуфинале и это фантастика, — сказал Ллорис. — Но не думаю, что мы фавориты чемпионата. Когда твоим соперником может стать Бразилия, эта команда всегда является фаворитом. А если ее победит Бельгия, то она станет главным фаворитом. Но мы не хотим останавливаться на данной стадии, настроены зайти как можно дальше. И верим, что способны на это.
Бразилия — Бельгия
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