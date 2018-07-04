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Россиянка Родина вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира
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Россиянка Родина вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина обыграла румынку Сорану Кырстя во втором круге Уимблдонского теннисного турнира — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Лондоне.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу 29-летней россиянки, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию. Ранее соперницы не играли друг с другом на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
В третьем круге российская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Киз, которая посеяна на турнире под 10-м номером. Родина улучшила свой результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды останавливалась на стадии второго раунда Открытого чемпионата США (2015-2017).
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