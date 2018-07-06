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Согласно котировкам, Кис разгромит Родину в третьем круге Уимблдона
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Согласно котировкам, Кис разгромит Родину в третьем круге Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российская теннисистка Евгения Родина (Q) пробилась в третий круг Уимблдона, в трёх партиях одолев представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 1:6, 6:3, 6:3. За выход в четвёртый круг соревнований Родина 6 июля поспорит с американкой Мэдисон Кис, посеянной под 10-м номером.
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Родиной оценивается коэффициентом 5.25, победа с форой «+5,5» гейма — 1.90. Если Кис сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.15. На то, что она отыграет фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.80. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.50.
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