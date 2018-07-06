Родина обыграла Кис в третьем раунде Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Мэдисон Кис (7:5, 5:7, 6:4) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 10 минут.

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