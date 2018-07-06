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Родина обыграла Кис в третьем раунде Уимблдона
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Родина обыграла Кис в третьем раунде Уимблдона 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Мэдисон Кис (7:5, 5:7, 6:4) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 10 минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Серена Уильямс (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Евгения РОДИНА (Россия, Q) — Мэдисон Кис (США, 10) — 7:5, 5:7, 6:4
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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