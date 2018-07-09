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Серена Уильямс — Родина: котировки на матч четвёртого круга Уимблдона
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Серена Уильямс — Родина: котировки на матч четвёртого круга Уимблдона 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Евгения Родина (Q) впервые в карьере вышла в четвёртый круг турнира «Большого шлема». В третьем раунде Уимблдона она со счётом 7:5, 5:7, 6:4 одолела 11-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис, посеянную под 10-м номером. За выход в четвертьфинал Родина 9 июля поспорит с Сереной Уильямс (США).
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Родиной оценивается коэффициентом 7.50, победа с форой «+5,5» гейма — 2.05. Если Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.08. На то, что она отыграет фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.70. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 4.25.
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