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Серена Уильямс вышла в 1/4 финала Уимблдона
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Теннисистка Серена Уильямс обыграла россиянку Родину и вышла в 1/4 финала Уимблдона 

ТАСС 9 часов назад
Фото: EPA
Российская теннисистка Евгения Родина уступила американке Серене Уильямс в третьем круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 36-летней американки, посеянной на турнире под 25-м номером. Ранее соперницы не играли между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, в женской сетке осталась только одна представительница России — Дарья Касаткина.
Родина отобралась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Россиянка показала свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды останавливалась на стадии второго раунда Открытого чемпионата США (2015-2017).
Турнир завершится 15 июля.
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