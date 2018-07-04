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Родина обыграла Кирстю во втором раунде Уимблдона
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Родина обыграла Кирстю во втором раунде Уимблдона 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российская теннисистка Евгения Родина обыграла румыну Сорана Кирстя (1:6, 6:3, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 41 минуту.
В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Евгения РОДИНА (Россия, Q) — Сорана Кирстя (Румыния) — 1:6, 6:3, 6:3  Донна Векич (Хорватия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 7:5, 6:4  Михаэла Бузарнеску (Румыния, 29) — Кэти Суон (Великобритания, WC) — 6:0, 6:3  Янина Викмайер (Бельгия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:3  Мэдисон Киз (США) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:4, 6:3
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