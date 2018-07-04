Родина обыграла Кирстю во втором раунде Уимблдона

Второй круг

В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла румыну Сорана Кирстя (1:6, 6:3, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 41 минуту.

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