Родина обыграла Кирстю во втором раунде Уимблдона 

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла румыну Сорана Кирстя (1:6, 6:3, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 41 минуту.
В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Евгения РОДИНА (Россия, Q) — Сорана Кирстя (Румыния) — 1:6, 6:3, 6:3 Донна Векич (Хорватия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 7:5, 6:4 Михаэла Бузарнеску (Румыния, 29) — Кэти Суон (Великобритания, WC) — 6:0, 6:3 Янина Викмайер (Бельгия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:3 Мэдисон Киз (США) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:4, 6:3