Маркос Багдатис — Карен Хачанов. Прогноз и ставки на теннисный матч 5 июля

Киприот занимает 95-ю строчку рейтинга АТР, а главным его оружием является опыт. В далеком 2006-м году Багдатис даже вышел в финал Australian Open, что стало главным достижением его карьеры. В том же «золотом» сезоне ему удалось побывать в полуфинале Уимблдона.

С тех пор прошло 12 лет, поменялось практически все. 33-летний теннисист ощутимо сдал и находится на закате своей карьеры. За спиной у Маркоса только одно — серия из шести подряд поражений, а на « Ролан Гаррос » он был вынужден сняться из-за травмы.

Все прогнозы на Уимблдон

Единственный матч на траве перед Лондоном Багдатис провел в Анталье, где уступил 157-й ракетке мира Блажу Кавчичу в двух сетах.

В первом раунде Уимблдона киприот считался абсолтным аутсайдером на фоне финалиста «Ролан Гаррос» Доминика Тима . Тем не менее, Багдатис прервал серию из пяти подряд поражений, но стоит отметить, что не в последнюю очередь благодаря травме австрийца. Тим провел матч не на своем привычном уровне и снялся при счете 4:6, 5:7, 0:2.

Россиянин расположился на 40-й строчке мирового рейтинга.

Главным успехом Карена стал в нынешнем сезоне стало завоевание титула на турнире в Марселе, но затем последовал резкий спад игровой форме и о борьбе за поздние стадии речи уже не шло.

Вновь свою игру Хачанов постепенно нащупал уже к «Ролан Гаррос», В Париже ему удалось добыть три подряд победы, но в 1/8 финала сильнее оказался Александр Зверев . Перед Лондоном россиянин отправился в Галле, где провел три поединка, уступив в четвертьфинале испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Еще был выставочный турнир в Харлингхэме, где Карен проиграл Григору Димитрову и и Пабло Карреньо-Бусте.

На Уимблдоне Хачанов стартовал с непростой победы над испанцем Давидом Феррером — 6:1, 7:6, 3:6, 7:5. Целых 17 подач навылет совершил российский теннисист за 2,5 часа игры.

Прогноз

Теннисисты ранее между собой не встречались.

Хачанов должен благодарить судьбу, что ему не пришлось встречаться с седьмым номером посева уже во втором раунде. Багдатис обыграл грозного соперника, но у Тима была травма, поэтому говорить о невероятной форме киприота не приходится.

Россиянин не очень любит траву, на грунте его игра смотрится симпатичнее. Однако в нынешнем сезоне Карен ощутимо прибавил в плане психологии, опытный и упертый соперник его уже не сломает. Предлагаем поставить на победу Хачанова с форой -5 геймов за 1,87.