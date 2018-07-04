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Медведев вышел в третий круг Уимблдона
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Медведев за полтора часа обыграл Гарсия-Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев не испытал проблем в матче второго раунда Уимблдона против испанца Гильермо Гарсия-Лопеса — 6:3, 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 часа 34 минуты. На счету Медведева 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 9 имевшихся. Гарсия-Лопес отметился 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся.
Следующим соперником Медведева станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция, 22) — Райан Харрисон (США).
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