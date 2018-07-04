Куэрри обыграл Стаховского в матче второго раунда Уимблдона

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету Куэрри 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5 имевшихся. Стаховский отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2 имевшихся.