Монфис в четырёх сетах обыграл Куэрри в 3-м круге Уимблдона

Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в четвёртый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Он обыграл американца Сэма Куэрри, посеянного под 11-м номером, со счётом 5:7, 6:4, 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Монфис выполнил 17 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Куэрри 22 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.