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Федерер разгромит Маннарино в четвёртом круге Уимблдона, уверены эксперты
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Федерер разгромит Маннарино в четвёртом круге Уимблдона, уверены эксперты 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарский теннисист Роджер Федерер обеспечил себе место в четвёртом круге Уимблдона, обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:5, 6:2. В четвёртом круге уроженец Базеля 9 июля встретится с французом Адрианом Маннарино (22).
Согласно котировкам, у швейцарца больше шансов в этом матче. Победа Маннарино оценивается коэффициентом 14.50, победа с форой «+8,5» гейма — 1.95. Если Роджер Федерер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.01. На то, что он сумеет отыграть фору в 8,5 гейма, можно поставить за 1.75. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 13.0.
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