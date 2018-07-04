Федереру понадобилось полтора часа на выход в третий круг Уимблдона 

Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах разобрался со словацким теннисистом Лукашем Лацко (6:4, 6:4, 6:1) и вышел в третий круг Уимблдона. Для победы Федереру понадобилось всего 1 час и 29 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Лукаш Лацко (Словакия) — 6:4, 6:4, 6:1 В следующей стадии турнира швейцарец встретится с победителем противостояния Иво Карлович (Хорватия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).