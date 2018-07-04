Ещё
Федереру понадобилось полтора часа на выход в третий круг Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин поставил Россию на последнее место
Аршавин поставил Россию на последнее место

Федереру понадобилось полтора часа на выход в третий круг Уимблдона 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах разобрался со словацким теннисистом Лукашем Лацко (6:4, 6:4, 6:1) и вышел в третий круг Уимблдона. Для победы Федереру понадобилось всего 1 час и 29 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Лукаш Лацко (Словакия) — 6:4, 6:4, 6:1  В следующей стадии турнира швейцарец встретится с победителем противостояния Иво Карлович (Хорватия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Спорт-Экспресс: последние новости
Мария Шарапова: "Оборонялась немного больше, чем следовало" Родина обыграла Кирстю во втором раунде Уимблдона Каролина Плишкова и Винус Уильямс - в третьем круге Уимблдона
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский тренер объявил бойкот сборной России227
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»339
Аршавин поставил Россию на последнее место76
В Москве избили и госпитализировали иностранного фаната40
Стал известен следующий клуб Дзюбы26
Видео
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение