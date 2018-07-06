Победы Федерера, Надаля и дель Потро — в обзоре 2-го круга Уимблдона

Действующий чемпион Уимблдона, швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг, обыграв представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:4, 6:1.

Видеообзор поединков второго круга доступен на «Чемпионате». Соревнования в мужском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 15 июля.