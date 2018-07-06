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Победы Федерера, Надаля и дель Потро — в обзоре 2-го круга Уимблдона
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Победы Федерера, Надаля и дель Потро — в обзоре 2-го круга Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Действующий чемпион Уимблдона, швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг, обыграв представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:4, 6:1.
Испанец Рафаэль Надаль в трёх партиях победил Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 6:4, 6:3, 6:4.
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро оказался сильнее представителя Испании Фелисьяно Лопеса — 6:4, 6:1, 6:2.
Видеообзор поединков второго круга доступен на «Чемпионате». Соревнования в мужском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 15 июля.
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