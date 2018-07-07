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Видеообзор побед Федерера, Иснера и А. Зверева на Уимблдоне
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Видеообзор побед Федерера, Иснера и А. Зверева на Уимблдоне 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Швейцарец Роджер Федерер (1) в третьем круге Уимблдона победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:5, 6:2. Следующим оппонентом 36-летнего уроженца Базеля станет француз Адриан Маннарино.
Также в четвёртый круг пробился американец Джон Иснер (9), который взял верх над молдаванином Раду Алботом — 6:3, 6:3, 6:4. В четвёртом круге Джон сыграет с греком Стефаносом Циципасом (31). Немец Александр Зверев (4) в пяти сетах сломил сопротивление американца Тейлора Фритца во втором круге и теперь сыграет с латвийцем Эрнестом Гулбисом.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор этих встреч.
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