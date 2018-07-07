Видеообзор побед Федерера, Иснера и А. Зверева на Уимблдоне 

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Впервые в Открытой эре в 1/8 финала Уимблдона вышла лишь одна сеяная теннисистка

Карловский завоевал титул на турнире ITF в США

Потапова взяла всего один гейм у Ястремской в финале турнира ITF в Риме