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Маннарино стал соперником Медведева по третьему кругу Уимблдона
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Маннарино стал соперником Медведева по третьему кругу Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Француз Гаэль Монфис во втором круге Уимблдона взял верх над итальянцем Паоло Лоренци со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 52 минуты. 31-летний парижанин, занимающий 44-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. Оба соперника сделали по 4 брейка. В третьем круге Монфис сыграет с американцем Сэмом Куэрри (11).
Ещё один представитель Франции — Адриан Маннарино (22) — переиграл американца Райана Харрисона со счётом 7:5, 7:5, 7:6 (7:4). Следующим соперником 30-летнего Маннарино, который располагается на 26-й позиции в мужской табели о рангах, станет россиянин Даниил Медведев.
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