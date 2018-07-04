Монфис в четырех сетах обыграл Лоренци на Уимблдоне

Гаэль Монфису потребовалось почти три часа, чтобы обыграть Паоло Лоренци на турнире «Большого шлема». Матч Уимблдона длился 2 часа 53 минуты.

Монфис проиграл первый сет 3:6, но выиграл последующие три, при этом последние два на тай-брейке. Итоговый результат 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Счет личных встреч стал 4:0.

В третьем круге француз сыграет против Сэма Куэрри из США. Матч состоится 6 июля. Ранее Куэрри обыграл Сергея Стаховского (Украина) 7:6, 6:3, 6:3.

Уимблдон-2018. Великобритания, Лондон. 2-й круг (м)