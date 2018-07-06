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Соперницей Макаровой в четвёртом круге Уимблдона будет Джорджи
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Соперницей Макаровой в четвёртом круге Уимблдона будет Джорджи 

Чемпионат.com 2 часа назад
Итальянская теннисистка Камила Джорджи пробилась в четвёртый круг Уимблдона, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 39 минут. Камила 8 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 брейков. Во втором сете Камила отыграла матчбол.
За выход в четвертьфинал соревнований Джорджи поспорит с россиянкой Екатериной Макаровой.
Чемпионат.com: последние новости
Макарова и Звонарёва с победы стартовали в парном разряде Уимблдона 9 из 11 чемпионов предуимблдонских турниров не сумели пробиться в 3-й круг Макдональд за 3,5 часа обыграл Джарри и вышел в третий круг Уимблдона
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