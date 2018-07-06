Соперницей Макаровой в четвёртом круге Уимблдона будет Джорджи

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Макарова и Звонарёва с победы стартовали в парном разряде Уимблдона

9 из 11 чемпионов предуимблдонских турниров не сумели пробиться в 3-й круг

Макдональд за 3,5 часа обыграл Джарри и вышел в третий круг Уимблдона