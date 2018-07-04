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Маннарио победил и вышел на Медведева, Раонич в трехсетовом триллере переиграл Миллмэна
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Маннарио победил и вышел на Медведева, Раонич в трехсетовом триллере переиграл Миллмэна 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Француз Адриан Маннарио в трех сетах переиграл американца Райана Харрисона (7:5, 7:5, 7:6 (7:4) и вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее наш теннисист выбил из турнира Гильермо Гарсия-Лопеса (6:3, 6:4, 6:2).
Также во втором круге победу праздновали Милош Раонич, в драматическом матче разобравшийся с австралийцем Джоном Миллмэном — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), австриец Деннис Новак, американец Сэм Керри и француз Гаэль Монфис.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино (Франция, 22) — Райан Харрисон (США) — 7:5, 7:5, 7:6 (7:4)
Милош Раонич (Канада, 13) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Деннис Новак (Австрия, Q) — Лукас Пуйе (Франция, 17) — 6:4, 6:2, 6:7 (8:10), 3:6, 6:2  Сэм Керри (США, 11) — Сергей Стаховский (Украина, WC) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:3  Гаэль Монфис (Франция) — Паоло Лоренци (Италия) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
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