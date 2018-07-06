Макарова — в 4-м круге «Уимблдона». 5 историй про россиянку, которая выбила вторую ракетку мира

Пришла в теннис по просьбе друзей семьи

Екатерина Макарова родилась в Москве в самой обычной и совершенно неспортивной семье. Папа — Валерий — занимался бизнесом, сейчас работает в «Газпроме» . Мама — Ольга — домохозяйка. У Кати есть старший брат Андрей. Он периодически помогает ей со всякими организационными вопросами.

Когда Кате исполнилось шесть, родители впервые задумались, что девочку нужно чем-то занять. Аккурат в это время близкие друзья семьи отвели свою дочь на теннис и уговорили Макаровых привести на корт Катю, чтобы чаще встречаться, пока дети заняты на тренировке.

«Моей подружке теннис совершенно не нравился, — рассказывает Катя. — Ее хватило где-то на месяц, потом она забросила занятия. А я, наоборот, сразу втянулась. На меня никогда не давили и не заставляли заниматься. Вообще с детства была очень сознательным ребенком. Даже нелюбимые кроссы бегала без всяких поблажек. Конечно, иногда хотелось где-то закосить и пойти пешком, пока тренер не видит, но совесть не позволяла».

А дальше были совсем небольшие турниры в Румынии, Турции и Египте. Без команды — только с мамой, которая с самого начала полностью посвятила себя спортивной карьере Кати.

«Мы с мамой прошли не самый простой путь, — вспоминала Катя в интервью «ОК!». — Она научила меня находить выход из любой ситуации. Иногда мы останавливались в таких гостиницах, где даже ресторанов не было. Мама в супермаркете покупала продукты и что-то готовила прямо в номере».

Первый серьезный успех случился, когда Екатерине было 19. Впервые в карьере она пробилась в основную сетку US Open и задержалась на турнире до третьего круга. Минимуму, который нужно знать об игре Макаровой: она левша и отлично играет на задней линии.

Могла стать модным дизайнером

Интересы Макаровой никогда не ограничивались только теннисом. В детстве главным увлечением за пределами корта было рисование. А со временем дошло до того, что Катя начала разрабатывать эскизы платьев и даже поступила в Институт моды на факультет «дизайн костюма». Правда, совмещать учебу с тренировками и постоянными разъездами по турнирам получилось не очень хорошо. В итоге Катя выбрала теннис, но от идеи стать дизайнером не отказывается, просто откладывает до завершения карьеры.

Сейчас знания, полученные на первом курсе, помогают подготовиться к торжественным мероприятиям и уверенно чувствовать себя в магазинах.

Шопинг — обязательное завершение любого успешного турнира.

«Лучший шопинг — в Америке. Никогда не возвращаюсь оттуда с пустыми руками. Чаще всего привожу оттуда обувь и верхнюю одежду. Но платья в последнее время тоже поднялись в моем рейтинге. При этом меня точно нельзя назвать шопоголиком. Могу держать себя в руках. Все-таки деньги нелегко мне достаются».

Попала на Олимпийские игры по смс На протяжении нескольких месяцев перед Играми-2012 Катя боролась с травмами и никак не могла закрепиться в рейтинге. Участие в Олимпийских играх было под угрозой до тех пор, пока в ситуацию не вмещалась другая россиянка Елена Веснина . Она к тому моменту уже была одной из лучших в мире в парном разряде.

«Я входила в первую десятку парного рейтинга, — вспоминает Веснина. — Мне нужно было выбирать, с кем я буду играть на Олимпиаде. По регламенту я могла выбрать абсолютно любую теннисистку, неважно из топ-100 или топ-200. У меня было несколько вариантов. С Катей мы до этого сыграли только однажды в финале Кубка Федерации еще в 2008 году, когда обыграли испанок в не решающей паре. Но папа почему-то сразу вспомнил именно про нее. Я написала Кате смс и предложила сыграть пару. У нее тогда практически не было шансов попасть на Игры ни в одиночном разряде, ни в парном. В сборной была очень высокая конкуренция, и в рейтинге она стояла далеко. Она, конечно, очень обрадовалась. До сих пор меня благодарит. Мне даже как-то неудобно».

В Лондоне девушки дошли до четвертьфинала. Дальше их не пустили олимпийские чемпионки — сестры Уильямс . Следующие четыре года Веснина и Макарова решили провести вместе, чтобы подготовиться к Рио-де-Жанейро. И не зря — в Бразилии чемпионками были уже они.

Кроме олимпийского золота, у Весниной и Макаровой три титула «Большого шлема», победа в итоговом турнире WTA и текущее первое место в мировом рейтинге. В планах — «карьерный» Шлем. До него не хватает только победы в Австралии.

Любит играть против Серены Уильямс

Один из самых ярких матчей в карьере Макарова тоже провела в паре с Весниной. Это был четвертьфинал US Open, в котором по ту сторону сетки оказались сразу две сестры Уильямс. Тогда 23 000 зрителей собрались на стадионе имени Артура Эша , чтобы в очередной раз насладиться триумфом своих любимых спортсменок. Но фраза «гейм Уильямс — Уильямс» в финале встречи так и не прозвучала. Сестры уступили и на вечеринке, посвященной закрытию американского турнира, поздравляли с заслуженной победой Веснину и Макарову.

Обыгрывать сестер Уильямс, в первую очередь — старшую, в одиночном разряде пока не очень получается. Несмотря на это Катя не раз признавалась, что любит играть против Серены.

«Они очень атлетичные девушки. Резкие, быстрые, но при этом пластичные. Вот Серена довольно крупная девушка, а передвигается по корту, как кошка — мягко, пластично. В ней от природы этого больше, чем во мне, например. Когда она в хорошей форме, с ней очень сложно бороться. Шансы есть только у более атлетичных теннисисток вроде Саманты Стосур . Но тем, кто, как я, не за счет силы играет — особенно тяжело. Я из удара не успела выйти, а мне уже в другой угол бабахнули. Серена даже не на голову, а на несколько голов выше. Просто понимаешь, что она № 1. Но с ней приятно играть. Она всегда уважает соперника. И потом — вдруг получится совершить чудо. Впечатлений хватит на всю профессиональную жизнь».

Много путешествует по России

В отличие от большинства российских теннисисток своего поколения Макарова почти не тренировалась за границей. Поездка в Испанию в юношеские годы оказалась совсем короткой.

«Для меня эти несколько месяцев были настоящим испытанием, — признается Макарова. — Я скучала по дому, по семье, по друзьям. В итоге уговорила родителей, чтобы меня забрали обратно. Тогда поняла — я абсолютный патриот».

Мечта у Макаровой тоже очень патриотичная. Она хочет объездить всю Россию. И уже достигла определенных успехов. Пока из увиденного сильнее всего впечатлил Алтай. Первая поездка случилась еще в 2015 году.

«Никогда в жизни я так волшебно на природе не отдыхала. Великолепный курорт в 40 км от Горноалтайска, восстановительные процедуры, невероятная красота. — рассказывала Макарова в интервью «PROспорт». — Всегда мечтала путешествовать по своей стране. У нас столько прекрасных мест, которых мы не видели. Я просто зашла в интернет, увидела предложение и за 5 секунд все забронировала, а через пару дней мы с моим молодым человеком уже улетели. И получили огромное удовольствие от поездки».

Через два года Макарова снова исследовала алтайские достопримечательности и в очередной раз признавалась: «Люблю спокойный русский отдых. Люблю свою страну».

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