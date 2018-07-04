5 из 8 первых сеяных женского Уимблдона вылетели за первые два дня турнира

Борьбу за титул чемпионки травяного турнира «Большого шлема» продолжают Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3) и Каролина Плишкова (7). Стоит отметить, что Мугуруса и Халеп свои матчи второго круга проведут завтра.

Как сообщает GraceNote Live, такая ситуация — вылет пяти из восьми первых сеяных турнира после двух кругов турнира — произошла в женском одиночном разряде впервые в истории Уимблдона.