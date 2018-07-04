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5 из 8 первых сеяных женского Уимблдона вылетели за первые два дня турнира
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5 из 8 первых сеяных женского Уимблдона вылетели за первые два дня турнира 

SPORT24.ru 2 часа назад
Вторая ракетка мира Каролин Возняцки проиграла россиянке Екатерине Макаровой в матче второго круга Уимблдона со счетом 4:6, 6:1, 5:7 и покинула турнир.
Таким образом, Возняцки стала пятой из восьми первых сеяных турнира, покинувшей его по итогам двух первых раундов. С турнира помимо Возняцки (2) уже вылетели американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6) и чешка Петра Квитова (8).
Борьбу за титул чемпионки травяного турнира «Большого шлема» продолжают Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3) и Каролина Плишкова (7). Стоит отметить, что Мугуруса и Халеп свои матчи второго круга проведут завтра.
Как сообщает GraceNote Live, такая ситуация — вылет пяти из восьми первых сеяных турнира после двух кругов турнира — произошла в женском одиночном разряде впервые в истории Уимблдона.
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