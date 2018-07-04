Екатерина Макарова: «У меня было так много очков, но забыла о них и начала заново»

Теннисистка Екатерина Макарова , которая обыграла во втором круге Уимблдона вторую ракетку мира Каролин Возняцки (6:4, 1:6, 7:5), призналась, что очень нервничала в конце матча. В решающем третьем сете при счете 5:1 в свою пользу россиянка подавала, имея три матчбола, однако позволила датчанке сравнять счет.

— 40-0, на моей подаче, на траве. Это большое преимущество, — цитирует официальный сайт WTA Макарову. — Но, наверное, я немного поторопилась, думала, что надо быть более агрессивной. И я действительно очень нервничала, но рада, что при счете 5:5 смогла успокоиться. Я сказала себе: «Нет, ты не проиграешь этот матч». У меня было так много очков, но я забыла о них и начала заново.

В третьем круге Уимблдона Макарова встретится с Люси Шафаржовой из Чехии. Матч пройдет 6 июля.