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Макарова вышла в третий круг Уимблдона
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Макарова вышла в третий круг Уимблдона 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Екатерина Макарова завоевала путевку в следующиий круг Уимблдонского турнира.
Она одержала победу над датчанкой Каролин Возняцки. (6:4, 1:6, 7:5)
В третьем круге Макарова сыграет с чешкой Люси Шафаржовой, передает «Интерфакс».
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