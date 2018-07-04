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Макарова вышла в третий круг Уимблдона
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Макарова вышла в третий круг Уимблдона
Национальная Служба Новостей
1 час назад
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Екатерина Макарова
завоевала путевку в следующиий круг Уимблдонского турнира.
Она одержала победу над датчанкой
Каролин Возняцки
. (6:4, 1:6, 7:5)
В третьем круге Макарова сыграет с чешкой Люси Шафаржовой, передает
«Интерфакс»
.
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