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Гёргес в трёх сетах обыграла Лапко во втором круге в Лондоне
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Гёргес в трёх сетах обыграла Лапко во втором круге в Лондоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Немка Юлия Гёргес пробилась в третий круг Уимблдона. 13-я ракетка соревнований обыграла белоруску Веру Лапко со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Гёргес выполнила 9 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Лапко 2 эйса, 12 ошибок на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг соревнований в столице Великобритании Гёргес, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Барбора Стрыцова (Чехия, 23).
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