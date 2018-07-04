Каролин Возняцки: «Сегодня Макарова играла крайне хорошо»

— Когда я смотрю на турнирную сетку, то вижу 90 процентов тех, с кем я могла бы сегодня сыграть и выиграть, — цитирует официальный сайт WTA. — По поводу оставшихся 10 процентов я чувствую, что имела бы шанс или даже хороший шанс на победу. Иногда все идет не так, как тебе хочется. Сегодня я сыграла с тем, кто играл крайне хорошо.

Отметим, что Возняцки еще никогда не выигрывала Уимблдон.