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Каролин Возняцки: «Сегодня Макарова играла крайне хорошо»
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Каролин Возняцки: «Сегодня Макарова играла крайне хорошо» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вторая ракетка мира Каролин Возняцки отметила, что Екатерина Макарова, которая сегодня выбила ее с Уимблдона (6:4, 1:6, 7:5), сыграла на высшем уровне.
— Когда я смотрю на турнирную сетку, то вижу 90 процентов тех, с кем я могла бы сегодня сыграть и выиграть, — цитирует официальный сайт WTA. — По поводу оставшихся 10 процентов я чувствую, что имела бы шанс или даже хороший шанс на победу. Иногда все идет не так, как тебе хочется. Сегодня я сыграла с тем, кто играл крайне хорошо.
Отметим, что Возняцки еще никогда не выигрывала Уимблдон.
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