Уимблдон. Макарова выбила вторую ракетку мира Возняцки

Российская теннисистка Екатерина Макарова стала автором пока самой главной сенсации Уимблдона, обыграв во втором круге вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки . Для этого ей понадобилось провести три сета, которые завершились со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу россиянки.

Соперницы находились на корте 2 часа 10 минут. Датчанка на этом турнире была посеяна под вторым номером. В третьем круге Макарова сыграет с чешкой Луцией Шафаржовой.

Ранее в третий раунд Уимблдона пробилась еще одна россиянка Евгения Родина.