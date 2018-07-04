Ещё
Уимблдон. Макарова выбила вторую ракетку мира Возняцки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уимблдон. Макарова выбила вторую ракетку мира Возняцки 

Вести.Ru 4 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Российская теннисистка Екатерина Макарова стала автором пока самой главной сенсации Уимблдона, обыграв во втором круге вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Для этого ей понадобилось провести три сета, которые завершились со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу россиянки.
Соперницы находились на корте 2 часа 10 минут. Датчанка на этом турнире была посеяна под вторым номером. В третьем круге Макарова сыграет с чешкой Луцией Шафаржовой.
Ранее в третий раунд Уимблдона пробилась еще одна россиянка Евгения Родина.
Вести.Ru: последние новости
Россиянин Медведев завершил борьбу на Уимблдоне Экс-финалистка Уимблдона Звонарева уступила немке Кербер Действующая чемпионка Уимблдона Мугуруса проиграла во втором круге
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, помешают ли ливни матчу Россия — Хорватия17
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»826
Бразилия вылетела с ЧМ4
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»668
Хорватские СМИ унизили сборную РФ32
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение