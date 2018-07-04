Ещё
Екатерина Макарова: «У меня было так много очков, но забыла о них и начала заново»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Макарова: «У меня было так много очков, но забыла о них и начала заново» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Теннисистка Екатерина Макарова, которая обыграла во втором круге Уимблдона вторую ракетку мира Каролин Возняцки (6:4, 1:6, 7:5), призналась, что очень нервничала в конце матча. В решающем третьем сете при счете 5:1 в свою пользу россиянка подавала, имея три матчбола, однако позволила датчанке сравнять счет.
— 40-0, на моей подаче, на траве. Это большое преимущество, — цитирует официальный сайт WTA Макарову. — Но, наверное, я немного поторопилась, думала, что надо быть более агрессивной. И я действительно очень нервничала, но рада, что при счете 5:5 смогла успокоиться. Я сказала себе: «Нет, ты не проиграешь этот матч». У меня было так много очков, но я забыла о них и начала заново.
В третьем круге Уимблдона Макарова встретится с Люси Шафаржовой из Чехии. Матч пройдет 6 июля.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мария Шарапова: "Оборонялась немного больше, чем следовало" Каролин Возняцки: "Сегодня я играла с тем, кто играл крайне хорошо" Роджер Федерер о победе над Лацко: "В ходе матча мне удалось заметно прибавить"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты устроили жестокую драку55
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ105
Украинский тренер объявил бойкот сборной России408
«Я могу переночевать в метро?»2
Аршавин поставил Россию на последнее место185
Видео
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение