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Блинкова уступила Бертенс на Уимблдоне
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Блинкова уступила Бертенс на Уимблдоне 

Советский спорт 5 часов назад
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 11 минут, — 4:6, 0:6.
Блинкова допустила семь двойных ошибок, реализовала два брейк-пойнта из четырех и проиграла семь геймов на своей подаче.
В следующем раунде Бертенс встретится с американкой Винус Уильямс.
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