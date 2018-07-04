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Блинкова уступила Бертенс на Уимблдоне
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Блинкова уступила Бертенс на Уимблдоне
Советский спорт
5 часов назад
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Счет встречи, продолжавшейся 1 час 11 минут, — 4:6, 0:6.
Блинкова допустила семь двойных ошибок, реализовала два брейк-пойнта из четырех и проиграла семь геймов на своей подаче.
В следующем раунде Бертенс встретится с американкой
Винус Уильямс
.
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