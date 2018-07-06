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Младенович — Серена Уильямс: котировки на матч третьего круга Уимблдона
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Младенович — Серена Уильямс: котировки на матч третьего круга Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Американка Серена Уильямс (25) во втором круге Уимблдона переиграла болгарку Викторию Томову (Q) со счётом 6:1, 6:4. Следующей оппоненткой Уильямс-младшей 6 июля станет француженка Кристина Младенович.
Согласно котировкам, у Младенович скромные шансы на победу в этом матче. Победа Кристины оценивается коэффициентом 4.00, победа с форой «+4,5» гейма — 1.95. Если Серена Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.25. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.83. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.80. Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.
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