Младенович — Серена Уильямс: котировки на матч третьего круга Уимблдона

Согласно котировкам, у Младенович скромные шансы на победу в этом матче. Победа Кристины оценивается коэффициентом 4.00, победа с форой «+4,5» гейма — 1.95. Если Серена Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.25. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.83. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.80. Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.