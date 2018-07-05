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Теннисистка Возняцки не верит в успех Макаровой на Уимблдоне
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Теннисистка Возняцки не верит в успех Макаровой на Уимблдоне 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Датская теннисистка Каролина Возняцки заявила, что российская теннисистка Екатерина Макарова не сможет далеко пройти на Уимблдоне, сообщает "Советский спорт".
"Соперница показала отличный теннис. Не знаю, проведет ли она на таком уровне остаток турнира. Обидно проигрывать, потому что я чувствовала, что могу показать здесь высокий результат.
Макарова сильно меня удивит, если пройдет здесь далеко. Но сегодня, в этот отдельно взятый день, я сделала все, что могла. Просто этого не хватило", — цитирует Возняцки Metro.
Ранее сообщалось, что Макарова одержала победу над второй ракеткой мира Возняцки во втором круге Уимблдона.
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