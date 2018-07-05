Теннисистка Возняцки не верит в успех Макаровой на Уимблдоне

"Соперница показала отличный теннис. Не знаю, проведет ли она на таком уровне остаток турнира. Обидно проигрывать, потому что я чувствовала, что могу показать здесь высокий результат.

Макарова сильно меня удивит, если пройдет здесь далеко. Но сегодня, в этот отдельно взятый день, я сделала все, что могла. Просто этого не хватило", — цитирует Возняцки Metro.

Ранее сообщалось, что Макарова одержала победу над второй ракеткой мира Возняцки во втором круге Уимблдона.