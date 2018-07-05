Дьяченко после победы над Шараповой уступит американке Кенин, уверены эксперты

Российская теннисистка Виталия Дьяченко , одержавшая победу над своей соотечественницей Марией Шараповой в первом круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:4, за выход в третий круг 5 июля поспорит с американкой Софьей Кенин.

Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Дьяченко оценивается коэффициентом 2.45, победа с форой «+3,5» гейма — 1.85.

Если Кенин сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.53. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.85. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.35.