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Согласно котировкам, Касаткина победит Путинцеву во втором круге Уимблдона
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Согласно котировкам, Касаткина победит Путинцеву во втором круге Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Дарья Касаткина (14) в первом круге Уимблдона переиграла хорватку Яну Фетт со счётом 6:2, 7:5. Следующей оппоненткой Касаткиной 5 июля станет Юлия Путинцева из Казахстана.
Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Путинцевой оценивается коэффициентом 3.70, победа с форой «+4,5» гейма — 2.00. Если Дарья Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.26. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.72. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 1.90.
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