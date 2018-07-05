Согласно котировкам, Касаткина победит Путинцеву во втором круге Уимблдона

Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Путинцевой оценивается коэффициентом 3.70, победа с форой «+4,5» гейма — 2.00. Если Дарья Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.26. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.72. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 1.90.