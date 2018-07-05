Юлия Путинцева — Дарья Касаткина. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport , эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Юлия Путинцева — Дарья Касаткина во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в четверг, 5 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно не менее 20 геймов.

Даша Касаткина уверенно стартовала на Уимблдоне, обыграв довольно легко хорватку Яну Фетт , но дальше матч должен быть сложнее. Юлия Путинцева обыграла Магду Линетт в трех партиях — в решающей 10:8. Сил потратила немало, но уверенность получена. А для Касаткиной трава точно не лучшее и удобное покрытие. Поэтому сложно ждать легкой победы Дарьи в этом матче. У Путинцевой больше опыта игры на траве, она боец. Это мы как раз видели в первом круге. И здесь она будет цепляться.

Мощи не хватает обеим для более уверенной игры на траве, как мне кажется. Но обе играют достаточно разнообразно, будет немало нестандартных ходов, укороченных ударов. Предположу, что минимум 20 геймов будет сыграно в этом матче. Все-таки 19,5 гейма — это не так много для принципиальной встречи.