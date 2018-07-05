Агасси готов вернуться в тренерский штаб Джоковича

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси может вернуться к тренерской деятельности. 48-летний экс-теннисист считает, что ему есть, что передать современным спортсменам.

— В бытность игроком я никогда не ощущал давления, только стресс. Когда стал тренером, все изменилось — было давление, но никакого стресса. Это занятная разница, — цитирует Tennis World USA Агасси. — То, что я могу передать, может помочь многим. Если есть путь, благодаря которому я помогу Джоковичу, готов вернуться в его команду.

Напомним, в мае 2017 года Агасси вошел в штаб Джоковича, но спустя 10 месяцев их сотрудничество прекратилось.