Дарья Касаткина и Елена Веснина сойдутся на теннисном турнире в Москве 

С 22 июля по 29 июля в Москве на территории Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча пройдет турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) «Moscow River Cup при поддержке Ingrad». В борьбе за кубок и призовой фонд турнира ($750 000) сойдутся такие теннисистки, как Юлия Гергес (№13 в рейтинге WTA), Дарья Касаткина (№14 в рейтинге WTA) и олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина (№52 в рейтинге WTA).
Специально к турниру в Национальном теннисном центре началось обустройство грунтового теннисного корта вместимостью 2500 человек. Кроме того, всю неделю соревнований для зрителей матчей будет работать фуд-корты, а 25 июля на центральной арене пройдет «Детский день». Маленькие болельщики смогут получить урок от звезд мирового тенниса и задать им несколько вопросов, а их родителей ждет встреча с главным редактором журнала ОК! Вадимом Верником.