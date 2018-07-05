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Текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Дьяченко на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Дьяченко на Уимблдоне 

Чемпионат.com 1 час назад
5 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представительница США Софья Кенин и россиянка Виталия Дьяченко (Q). Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Дьяченко на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12), либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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