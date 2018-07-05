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Кудрявцева и Л. Киченок проиграли Шафаржовой и Маттек-Сэндс на Уимблдоне
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Кудрявцева и Л. Киченок проиграли Шафаржовой и Маттек-Сэндс на Уимблдоне 

Чемпионат.com 30 минут назад
Российская теннисистка Алла Кудрявцева и украинка Людмила Киченок, посеянные на Уимблдоне под 16-м номером, не смогли пробиться во второй круг, в двух партиях уступив представительнице Чехии Люси Шафаржовой и американке Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:7 (6:8), 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
За выход в третий круг соревнований в парном разряде Шафаржова и Маттек-Сэндс поспорят с эстонкой Кайей Канепи и представительницей Германии Андреа Петкович. Ранее Люси и Бетани в паре выиграли Открытые чемпионаты Австралии и Франции, а также US Open.
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