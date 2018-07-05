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Чилич проиграл Пелье во втором круге Уимблдона
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Чилич проиграл Пелье во втором круге Уимблдона 

Советский спорт 22 минуты назад
Пятая ракетка мира Марин Чилич потерпел поражение от Гидо Пельи из Аргентины во втором круге Уимблдона.
28-летний Пелья, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, одержал победу в пяти сетах со счетом 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:5. Матч продолжался 3 часа 13 минут.
Отметим, что до этого года Пелья не выиграл ни одного матча на Уимблдоне за свою карьеру. В то время как 29-летний хорват играл в прошлом сезоне в финале турнира.
Следующим соперником Пельи станет 103-я ракетка мира Маккензи Макдональд из США.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 34 миллиона фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Гидо Пелья (Аргентина) — Марин Чилич (Хорватия, 3) — 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:5
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