Ещё
Касаткина победила Путинцеву и сыграет с Барти в третьем круге Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Касаткина победила Путинцеву и сыграет с Барти в третьем круге Уимблдона 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Россиянка Дарья Касаткина (14) во втором круге Уимблдона победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 6:3.
За выход в четвёртый круг Дарья поспорит с австралийкой Эшли Барти (17).
Чемпионат.com: последние новости
Макдональд за 3,5 часа обыграл Джарри и вышел в третий круг Уимблдона В посольстве РФ заявили, что не отправляли Терезе Мэй приглашение посетить ЧМ «Мы видели результаты допинговых тестов россиян. Они отвратительны»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призвала лишить США спортивных игр31
FIFA наказала защитника сборной РФ27
Британец извинился за свои действия в России18
Хорватские СМИ унизили сборную РФ
Назван счет в матче Россия-Хорватия
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:51
Россия призвала лишить США спортивных игр
Летние виды спорта
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:01
FIFA наказала защитника сборной РФ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение