Ещё
Надаль и Джокович продолжают борьбу на Уимблдоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надаль и Джокович продолжают борьбу на Уимблдоне 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На травяных кортах Лондона продолжается Уимблдонский теннисный турнир. В следующий круг турнира вышли испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
Посеянный под вторым номером Надаль в трех сетах победил теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина — 6:4, 6:3, 6:4. В третьем круге Рафаэлю предстоит встреча с с австралийцем Алексом де Минауром.
Не испытал проблем с выходом в дальнейшую стадию Новак Джокович. Серб уверенно выиграл у аргентинца Освальдо Себальоса 6:1, 6:2, 6:3. Соперник Джоковича определится в поединке Кайл Эдмунд (Великобритания) — Брэдли Клан (США).
Завершил борьбу на турнире швейцарец Стан Вавринка, проигравший в трех сетах итальянцу Томасу Фаббиано — 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (6:8).
Вести.Ru: последние новости
Энди Маррей отказался от участия в Уимблдоне Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона Фернандо Йерро: грань между победой и поражением была очень тонкой
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призвала лишить США спортивных игр145
Назван главный козырь российской сборной21
FIFA наказала защитника сборной РФ28
Британец извинился за свои действия в России24
Хорватские СМИ унизили сборную РФ5
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Россия призвала лишить США спортивных игр
Летние виды спорта
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:01
FIFA наказала защитника сборной РФ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение