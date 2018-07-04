Блинкова уступила Бертенс на Уимблдоне

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 11 минут, — 4:6, 0:6.

Блинкова допустила семь двойных ошибок, реализовала два брейк-пойнта из четырех и проиграла семь геймов на своей подаче.